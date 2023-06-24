Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:17
Просмотров: 102

Цирк закончился, клоун уходит

Цирк закончился, клоун уходит

Мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану, — Пригожин

3 момента о "цене переговоров".
1. Когда ждать "публичной казни" Шойгу?
2. Что делать с экстренным заявлением Путина о признании Пригожина террористом и мятежником?
3. Что делать с теми, кто "всё продал и всех сдал", готовя соломку под приход Пригожина?

P.S. вот только Лукашенко, мягко говоря, "спи*дел": переговорная линия шла по Дюмину.

Теперь главный вопрос остаётся в том, кто организовал "марш Пригожина"?

И это не Путин. 
Размышляем: разрушена институционная вертикаль. Путин в спешке обзванивает всех лидеров-друзей и только одна африканская республика с луками собиралась отправить Путину военную помощь. 

А вот "экстренные переговоры" велись по линии "Патрушев и Дюмин" (хотя "для вида" фигурирует сообщение Лукашенко). 

ФСБ и ССО, получается. 

Обе структуры - вне орбиты путинского силового блока.

Источник: https://t.me/cynic2020/7938

Цирк закончился, клоун уходит

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 