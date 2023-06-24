Цирк закончился, клоун уходит

Мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану, — Пригожин

3 момента о "цене переговоров".

1. Когда ждать "публичной казни" Шойгу?

2. Что делать с экстренным заявлением Путина о признании Пригожина террористом и мятежником?

3. Что делать с теми, кто "всё продал и всех сдал", готовя соломку под приход Пригожина?

P.S. вот только Лукашенко, мягко говоря, "спи*дел": переговорная линия шла по Дюмину.

Теперь главный вопрос остаётся в том, кто организовал "марш Пригожина"?

И это не Путин.

Размышляем: разрушена институционная вертикаль. Путин в спешке обзванивает всех лидеров-друзей и только одна африканская республика с луками собиралась отправить Путину военную помощь.

А вот "экстренные переговоры" велись по линии "Патрушев и Дюмин" (хотя "для вида" фигурирует сообщение Лукашенко).

ФСБ и ССО, получается.

Обе структуры - вне орбиты путинского силового блока.

Источник: https://t.me/cynic2020/7938

Новости портала «Весь Харьков»