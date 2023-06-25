СТО на колесах: перша мобільна станція техобслуговування харківського виробництва їде у Слов’янськ

У цій автівці є все, що потрібно для ремонту військової техніки у польових умовах, та навіть більше. У Харкові волонтери побудували справжню СТО на колесах на базі старенького Mitsubishi L-200.

Дмитро Вільчинський, спікер по технічних питаннях проєкту LOCKER

Это автомобиль L-200 2002 года с прогнившей рамой. Я удивлен, как она вообще доехала до Украины, спасибо волонтерам, что довезли. Мы ему дали вторую жизнь и сейчас он отправится на фронт спасать жизни наших бойцов.

Мобільна станція техобслуговування обладнана новітнім інструментом, який навіть у місті не на кожній СТО знайдеш, кажуть майстри. В реалізації проєкту брали участь близько 30 людей – все тут продумано до дрібниць.

Дмитро Вільчинський, спікер по технічних питаннях проєкту LOCKER

Здесь вмонтировали генератор на 5 квт, управлять можно через щиток всем электро- и пневмоинструментом.

С этой стороны у нас компрессор на 100 л, производительность 36 л/мин, чтоб можно было обеспечить весь пневмоинструмент. Удобные катушки, можно отойти на 20 метров, она фиксируется, потом быстро оперативно собрали это все.

По инструментам: это гайковерт, чтобы оперативно открутить колесо. Много нестандартного инструмента. Вот набор головок. Размер как в мм, так и в дюймах.

Почалося все із допомоги бійцям інструментом для ремонту автотехніки – як легкої, так і броньованої.

Может быть, если что-то нам понадобится, если нам дадут такую возможность, мы еще обратимся. Огромнейшее спасибо, потому что все это бесценно для нас. Спасибо мы передаем от 226 батальона, от 2 роты Вильшанска козацька сотня. Слава Україні! Героям слава!

Потім прийшло розуміння, шо потрібно щось більше. Так з’явився LOCKER. Ця мобільна станція техообслуговування поїде до захисників у Слов’янськ.

Дмитро Вільчинський, спікер по технічних питаннях проєкту LOCKER

Самое элементарное – здесь есть пуско-зарядная станция. Сел аккумулятор – подъехала машина наша и завела. Начиная от легковой техники и заканчивая бронетехникой. Или пробили колесо, а до ближайшего шиномонтажа 50 км. Этот автомобиль может переобуть легковушку и даже колесо хаммера.

У роботі ще кілька таких СТО на колесах, також на замовлення харківських військових підрозділів.

Дмитро Вільчинський, спікер по технічних питаннях проєкту LOCKER

Это один из инструментов победы. Без ключа не поедет ни танк, ни бронетехника. А танки нужны для наступления, если их не ремонтировать – они никуда не поедут и о каком тогда наступлении можно говорить. Эта машина должна быть постоянно рядом с техникой, которая нуждается в ремонте, особенно в процессе контрнаступления.

У рамках цього ж проєкту налагоджено виготовлення інструментів, на які постійно є попит у військових. Валерій працює над пневмодомкратами – фінальний етап, фарбування.

Валерій, слюсар

Как выдадут. 150-200-300 штук. Каждый день по-разному. Трудимся. Помогаем армии, трудимся, ни о ком не забываем. Работаем.

Віталій Волвак, токар

Фрезерный станок. Делаем кромкогибы в данный момент. Это вторая деталь с кромкогиба. Сейчас будем сверлить и будем собирать уже. Это последняя уже операция идет.

Поки ніяких інших проєктів команда не розробляє. Зараз задача номер один, кажуть волонтери, зосередитися на допомозі військовим та задовольняти усі їхні запити аби прискорити перемогу.





Агентство Телевидения Новости