Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:55
Просмотров: 82

У Слобідському районі Харкова відновили водо- та газопостачання

У Слобідському районі Харкова відновили водо- та газопостачання

24 червня вночі окупанти обстріляли Харків, пошкодивши підземний газопровід середнього тиску у Слобідському районі. Тимчасово без газопостачання окупанти залишили близько 1 тисячі споживачів.

Про це повідомляє АТ «Харківміськгаз».

25 червня у «Харківміськгазі» повідомили про відновлення газопостачання усім споживачам, у яких зник газ внаслідок ворожого обстрілу. Аварійно-диспетчерська служба вночі ліквідувала витік газу, перекривши засувки.

Також фахівці КП «Харківводоканал» оперативно ліквідували складну аварію на водопровідній магістралі діаметром 150 мм у Слобідському районі, що сталася внаслідок ворожого ракетного удару 24 червня.

Як повідомили на підприємстві, трубопровід, розташований на вулиці Ромашкіна, опинився в епіцентрі вибуху і був виведений з ладу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 