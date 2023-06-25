У Слобідському районі Харкова відновили водо- та газопостачання

24 червня вночі окупанти обстріляли Харків, пошкодивши підземний газопровід середнього тиску у Слобідському районі. Тимчасово без газопостачання окупанти залишили близько 1 тисячі споживачів.

Про це повідомляє АТ «Харківміськгаз».

25 червня у «Харківміськгазі» повідомили про відновлення газопостачання усім споживачам, у яких зник газ внаслідок ворожого обстрілу. Аварійно-диспетчерська служба вночі ліквідувала витік газу, перекривши засувки.

Також фахівці КП «Харківводоканал» оперативно ліквідували складну аварію на водопровідній магістралі діаметром 150 мм у Слобідському районі, що сталася внаслідок ворожого ракетного удару 24 червня.

Як повідомили на підприємстві, трубопровід, розташований на вулиці Ромашкіна, опинився в епіцентрі вибуху і був виведений з ладу.

Агентство Телевидения Новости