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Дніпро у Херсоні повернувся у межі русла

Дніпро у Херсоні повернувся у межі русла

Станом на 25 червня річка Дніпро у Херсоні повернулась у межі русла. Рівень води на позначці «Херсон» становить 0,33 м за балтійською системою. За добу рівень знизився на 4 см, сумарний спад з часу підриву Каховської ГЕС – 5,35 м.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

У районі природного парку «Нижньодніпровський» середній рівень води близько 0,30 м.

Продовжується обміління акваторії у нацпарку «Великий Луг». Під загрозою осушення залишається водно-болотне угіддя «Сім маяків». Архіпелаг «Великі та Малі Кучугури» повністю осушений.

У нацпарку «Кам’янська Січ» рівень знизився орієнтовно на понад 13 м.

Лабораторія РОВРу у Миколаївській області та лабораторія моніторингу вод Західного регіону досліджують відібрані 20 червня проби на хімічні пріоритетні та специфічні показники. Про результати у Міністерстві захисту довкілля обіцяють поінформувати згодом.

Агентство Телевидения Новости

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