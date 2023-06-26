ДСНС ліквідували 9 пожеж та 19 одиниць вибухонебезпечних предметів на Харківщині

Протягом доби з 25 по 26 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 18 оперативний виїзд, з яких:9 – на ліквідацію пожеж;4 – для надання допомоги населенню;5 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости