Сегодня 10:25
Просмотров: 69
ДСНС ліквідували 9 пожеж та 19 одиниць вибухонебезпечних предметів на Харківщині
Протягом доби з 25 по 26 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
За цей період здійснено 18 оперативний виїзд, з яких:9 – на ліквідацію пожеж;4 – для надання допомоги населенню;5 – інші виїзди.
Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.