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У Харківському районі в руках дитини вибухнув невідомий предмет

У Харківському районі в руках дитини вибухнув невідомий предмет

Напередодні стався нещасний випадок підриву неповнолітньої дитини на вибухонебезпечному предметі. Інформація про подію надійшла від Національної поліції. Вона трапилась у м. Південному Харківського району. 7-мирічний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув. Хлопчик отримав чисельні ушкодження і наразі перебуває у Харківській дитячій обласній лікарні, повідомляють ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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