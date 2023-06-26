У Харківському районі в руках дитини вибухнув невідомий предмет

Напередодні стався нещасний випадок підриву неповнолітньої дитини на вибухонебезпечному предметі. Інформація про подію надійшла від Національної поліції. Вона трапилась у м. Південному Харківського району. 7-мирічний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув. Хлопчик отримав чисельні ушкодження і наразі перебуває у Харківській дитячій обласній лікарні, повідомляють ДСНС.

Агентство Телевидения Новости