Керівник платформи «Central & Eastern European Real Estate Quality Awards» Річард Холлворд відвідав Харків.Платформа займається аналізом діяльності об’єктів підприємницької діяльності та вручає нагороди за найкращі проєкти.

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська та співробітники Департаменту міжнародного співробітництва провели для Річарда Холлворда екскурсію містом, щоб показати йому наслідки збройної агресії рф та обґрунтувати необхідність розвитку інвестиційного потенціалу Харкова, над яким працюють у рамках нового Генерального плану розвитку міста за участю фонду Норман Фостера.

Під час візиту Річард Холлворд наголосив, що його вразило побачене в Харкові, і він захоплюється харків’янами, які захистили своє місто, а зараз відбудовують його.

Агентство Телевидения Новости