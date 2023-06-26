У Куп’янському районі пошкоджено 2 житлові будинки обстрілами

Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Колісниківка, Глушківка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Западне, Масютівка та інші міста і села області.

У c. Колісниківка Куп’янського району обстрілами пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди. У м. Куп’янськ пошкоджено приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

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