ЗСУ знищили 7 шахедів

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Здійснено пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та восьми ударних безпілотників іранського виробництва типу «Shahed» із східного узбережжя Азовського моря.Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БпЛА типу «шахед».

Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України – задіяв 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційних удари, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару біля Зеленого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’ячка, Тимоновичі Чернігівської області; Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне на Харківщині.На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії в районі західніше Кривошиївки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

Більше у Генштабі ЗСУ

Агентство Телевидения Новости