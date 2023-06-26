ЗСУ просуваються на сході, звільнили території на півдні

Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на півдні та сході країни. Зокрема, на півдні з моменту початку наступу звільнена площа складає 130 кв.км, кажуть УНІАН

Як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram, на сході Сили оборони України протягом тижня вели і оборонні, і наступальні дії та мали тактичний успіх.

Зокрема, вона розповіла, що українські війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхового-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки і на кожному з напрямків просунулися від 1 до 2 км.

“Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога”, – зазначила Маляр.

Водночас, за її словами, ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

“Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось”, – повідомила Маляр.

Вона зазначила, що за минулий тиждень на сході ворог здійснив 6457 обстрілів та випустив понад 315 тисяч боєприпасів. Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась.

Обстановка на півдні, за словами Маляр, за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і за тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту площа звільнених територій збільшилась на 17 кв. км.

“Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км”, – зазначила вона

На Таврійському напрямку ворог протягом минулого тижня 148 разів атакував українські позиції.

“За минулий тиждень на таврійському напрямку зафіксовано 3861 обстріл. Якщо скласти кілткість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде більше 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини”, – налогосила Маляр.

Вона додала, що підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 8783 вогневих завдання.

Агентство Телевидения Новости