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У Харкові почався тиждень дощів

У Харкові почався тиждень дощів

З ранку до самого вечора небо у Харкові буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.

за останні 130 років26 червня:

МАКС: 36.3° (1957)МІН: 8.6° (1949, 1969)

Народний прогноз погоди

: У цей день вшановується пам’ять мучениці Акелини (Акулини). У народі цей день називали: Акулина Гречишниця (у цей час сіють гречку), Акулина-Криві огірки (у цей час ще можна сіяти огірки, але красивими вони вже не будуть). З Акулини лютують мошки, комарі, ґедзі, мухи. “Мошкара товчеться колами – на хорошу погоду”. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували за місяцем: якщо він у білому колі, то буде дощ. Кінець “горобиним ночам”. У цей час зацвітає барбарис.

Агентство Телевидения Новости

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