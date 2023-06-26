Сліди крові на асфальті: у Харкові сталася жорстока ДТП

Поліція встановлює обставини ДТП за участю пасажирського автобуса у Харкові.

5 червня на проспекті Гагаріна сталося зіткнення автобуса БАЗ А079 “Еталон” та легковика Skoda Octavia.Внаслідок аварії травми отримав 72-річний водій Skoda Octavia. Його госпіталізували до лікарні.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України

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