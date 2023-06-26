Харківський театр прибрав з фасаду ім’я російського літератора

З будівлі Харківського академічного драматичного театру прибрали вже неактуальну назву закладу «Академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина».

Відповідні фото розміщені на сторінці театру у Фейсбуці.

Театр було перейменовано у грудні 2022 року. Депутати облради змогли зробити це з четвертого разу: то не вистачало голосів на рішення, то на кворуму.

24 грудня 2022 року «за» проголосувало 89 обранців.

«У пояснювальний записці йшлося про те, що колектив вкотре наголошує на тому, що хоче працювати за законами України, включив до свого репертуару твори українських письменників, також діючі вистави, які йшли російською мовою перекладаються українською мовою», – повідомляли новини АТН.

Агентство Телевидения Новости