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У США наразі не бачать ознак готовності росії до підриву Запорізької АЕС

У США наразі не бачать ознак готовності росії до підриву Запорізької АЕС

У США наразі не бачать жодних ознак того, що підрив росією Запорізької атомної електростанції є неминучим та продовжують стежити за ситуацією на станції.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Громадське.

«Росія є ядерною державою, і ми стежимо якнайкраще за стратегічною позицією росії, її ядерним потенціалом. Продовжуємо це робити», — зазначив він.

Водночас Кірбі уточнив, що до цього моменту США не бачили жодних ознак, окрім гучної риторики, які б підтвердили намір росії застосувати ядерну зброю всередині України.

Агентство Телевидения Новости

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