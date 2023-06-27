«Доступні ліки»: з 1 липня змінюється порядок продажу препаратів у рамках програми

З 1 липня препарати за програмою «Доступні ліки» мають відпускатися за електронним рецептом. Виключення: прифронтові території.

Про це повідомляє Держлікслужба.

Норма щодо відпуску препаратів за програмою «Доступні ліки» виключно за електронним рецептом діє в Україні з 2019 року, відколи програма перейшла під адміністрування Національної служби здоров’я. На початку повномасштабної війни, для безперешкодного доступу до життєво необхідних ліків, уряд дозволив виписувати і відпускати «доступні ліки» також за паперовим рецептом.

Починаючи з 1 липня норма, згідно з якою «доступні ліки» відпускатимуться лише за електронним рецептом, повертається. Паперовий рецепт в рамках програми «Доступні ліки» продовжить діяти лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії.

Разом з тим, на всій території України на прохання пацієнта лікар зможе додатково роздрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

«Доступні ліки» — урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів.

Зазначимо, що лише з початку 2023 року «доступні ліки» за електронним рецептом отримали вже більш як 1,5 мільйона українців — це пацієнти, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першого/другого типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії.

За період повномасштабної війни (з березня 2022 р. по червень 2023 р.) було погашено 14 млн електронних рецептів за програмою «Доступні ліки».

Лише за останні 30 днів понад 50 тис. пацієнтів вперше отримали електронний рецепт за програмою «Доступні ліки».

Впровадження електронних інструментів дозволяє більш ефективно управляти програмою «Доступні ліки», розуміти, які запити та потреби є на рівні держави, і відповідно більш ефективно розподіляти бюджетні кошти.

Нагадаємо, що державна програма відшкодування коштів розповсюджується на понад 400 лікарських засобів. Актуальний перелік лікарських засобів, що відпускаються за програмою, розміщено на вебсайті Національної служби здоров’я України в розділі «Програма реімбурсації лікарських засобів» (https://nszu.gov.ua) у відкритому доступі.

Нагадаємо, які медичні препарати можна отримати безоплатно або

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