Правоохоронці викрили клірика «московської церкви» з Гоптівки, який виправдовував збройну агресію рф
Співробітники Служби безпеки України задокументували підривну діяльність ще одного священнослужителя УПЦ (МП) у Харківській області. Зловмисником виявився 46-річний настоятель «московської» церкви з прикордонного з росією села Гоптівка.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це інших місцевих жителів.
Зловмисник виготовляв відеоматеріали з власними виступами, де активно просував «русский мир», виправдовував збройну агресію росії проти України, героїзував російську армію та благословляв її на вбивства, насильства та грабежі.
У подальшому російські телеграм-канали використовували його відеозаписи для чергових пропагандистських вкидів.
Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик втік разом з російськими військами.
Результати ініційованої Службою безпеки експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).
На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів клірику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).
Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.
Викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області.