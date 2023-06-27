Правоохоронці викрили клірика «московської церкви» з Гоптівки, який виправдовував збройну агресію рф

Співробітники Служби безпеки України задокументували підривну діяльність ще одного священнослужителя УПЦ (МП) у Харківській області. Зловмисником виявився 46-річний настоятель «московської» церкви з прикордонного з росією села Гоптівка.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час тимчасової окупації регіону він підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це інших місцевих жителів.

Зловмисник виготовляв відеоматеріали з власними виступами, де активно просував «русский мир», виправдовував збройну агресію росії проти України, героїзував російську армію та благословляв її на вбивства, насильства та грабежі.

У подальшому російські телеграм-канали використовували його відеозаписи для чергових пропагандистських вкидів.

Втім, коли розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщині, клірик втік разом з російськими військами.

Результати ініційованої Службою безпеки експертизи підтвердили факти злочинної діяльності представника УПЦ (МП).

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів клірику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Викриття і документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости