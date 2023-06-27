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Спортсмени Харківщини повернулися з Полтави з винагородами

Спортсмени Харківщини повернулися з Полтави з винагородами

З 23 по 25 червня в Полтаві відбувся чемпіонат України з плавання серед юнаків, на якому спортсмени Харківської області здобули срібну та бронзову медалі.

Участь в змаганнях взяли понад 250 юних плавців з 17 областей країни.

На дистанції 200 м брасом другий результат показав харків’янин Віталій Васильченко (2:39.94), поступившись лише львівському плавцю Остапу Біляку (2:34.74).

В свою чергу, харків’янка Валерія Берднікова посіла третє місце на дистанції 100 м брасом (1:22.43).

Агентство Телевидения Новости

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