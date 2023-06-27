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Харківський трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Харківський трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:00 до 16:00 28 червня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з необхідністю виконання робіт з ремонту трамвайної колії.У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Агентство Телевидения Новости

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