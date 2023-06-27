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У харківському саду Шевченка пройшли змагання з воркауту

У харківському саду Шевченка пройшли змагання з воркауту

Майстер-клас та змагання з воркауту пройшли днями в саду ім. Шевченка.Серію таких заходів проводить Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту, повідомляють у Харківській міськраді.

У змаганнях взяли участь хлопці та дівчата різного віку. Кращим у дисципліні «вис на перекладині (хлопці до 12 років)» став Олександр Поповік, у категорії «100 віджимань» – Олексій Черната, у дисциплінах «віджимання від перекладини (хлопці до 15 років)» та «підйом ніг до перекладини» – Дмитро Троценко, «підтягування на перекладині 16 кг та більше (хлопці 16 років)» – Андрій Артемов, «віджимання від брусів» – Мирон Сергіїв. Серед дівчат у категорії «вис на перекладині» перемогла Діана Пушкар, а у «присіданні» – Валерія Подорожко.

Призерів та переможців змагань нагородив директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко.

Агентство Телевидения Новости

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