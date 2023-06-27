«єВідновлення»: для харків’ян створили чат-бот “Харків — твій дім”

Харків’яни за допомогою чат-боту «Харків — твій дім» можуть перевірити стан розгляду заяви, поданої для отримання послуги «єВідновлення».

Як повідомили розробники, у чат-боті можна буде відстежити статус розгляду заявки для отримання компенсації на відновлення пошкоджених об’єктів нерухомого майна, отримати відповіді на часті запитання при отриманні послуги «єВідновлення» та ознайомитися з порядком її отримання у Харкові. Для цього необхідно перейти за посиланням і обрати в меню пункт «Перевірити стан заяви «єВідновлення».Над новим функціоналом чат-боту працюють виконавчі органи Харківської міської ради у співпраці з IT-компанією «Sigma Software», яка на волонтерських засадах розробила та допомагає розвивати чат-бот «Харків – твій дім».Нагадаємо, що 10 травня стартувала програма «єВідновлення», у межах якої українці можуть отримати кошти на ремонт пошкоджених домівок. Програма передбачає грошову допомогу від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума – 200 тис. грн. Одним із етапів отримання компенсації є «Огляд майна і встановлення суми допомоги комісією місцевої ради» на якому встановлюється розмір збитків та розраховується сума виплат комісією, створеною міською радою. Повідомити про пошкоджене майно можна в застосунку «Дія». Отримані кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми «єВідновлення». Дізнатися більше про програму можна за посиланням: https://erecovery.diia.gov.ua.Чат-бот «Харків – твій дім» був запущений у червні 2022 року. За весь час функціонування боту було надіслано близько 480 тис. запитів від харків’ян.

Агентство Телевидения Новости