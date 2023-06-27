В Балаклії українець працював фотографом для окупантів

Працював в окупаційній адміністрації фотографом — викрито чергового колаборанта

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру мешканцю м. Балаклія за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час окупації м. Балаклія місцевий мешканець влаштувався на роботу до окупантів та обійняв посаду «специалиста эксплуатации ЖКХ отдела ЖКХ ВГА Изюмского района».

Фактично він виконував обов’язки фотографа, зокрема фотографував працівників так званої «народної міліції» та тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області і вклеював ці знімки у бланки пропусків. Також встановлено, що підозрюваний знімав організований окупантами масовий захід, присвячений святкуванню «Дня міста Балаклія».

Крім зроблених знімків, на згадку про свою роботу при окупантах чоловік тепер має підозру в колабораціонізмі і відповідатиме перед законом.

Агентство Телевидения Новости