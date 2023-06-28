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1 липня в Україні завершується карантин через пандемію коронавірусу

1 липня в Україні завершується карантин через пандемію коронавірусу

В Україні з 1 липня завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19. 

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду, пише Укрінформ. 

«З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей», – сказав Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, за період пандемії влада відпрацювала механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. «Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки», – зазначив очільник уряду.

Він зауважив, що нині лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам і цивільним в умовах повномасштабної війни.

Як повідомлялося, з початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксовано понад 5,5 млн випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала статус пандемії COVID-19 5 травня.

Агентство Телевидения Новости

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