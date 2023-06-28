Україна здобула бронзу чемпіонату Європи

З 26 червня по 2 липня в Іспанії проходить чемпіонат Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 20-ти років, ХОВА

В боротьбі греко-римським стилем 27 червня були розіграні перші комплекти медалей. У ваговій категорії до 77 кг харківський борець Руслан Абдієв здолав суперника з Литви, але у чвертьфіналі поступився азербайджанцю Давиду Маммадову, який в підсумку вийшов до фіналу чемпіонату й відкрив Руслану шлях до боротьби за третє місце.

Харків’янин скористався шансом і став бронзовим призером чемпіонату Європи U-20, здолавши борців з Вірменії та Болгарії. Золото в цій вазі здобув Олександр Соловей з Молдови.

Агентство Телевидения Новости