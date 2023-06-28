Для дітей Харківщини створено спеціальні зони відпочинку

Оздоровлення для малюків та підлітків, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та в сім’ях опікунів, організували народні депутати Павло Якименко і Олексій Красов за сприяння Харківської ОВА.

«Для дітей, які у такому ранньому віці побачили війну, дуже важливі подорожі, це своєрідна реабілітація: нові знайомства, спілкування з однолітками, якісне дозвілля. Ми намагаємося мотивувати родини, які підтримують сімейні форми виховання. Як наголошує Перша леді України Олена Зеленська, наша спільна мета – щоб кожна дитина зростала з батьками, а не в сиротинці», – сказав Олег Синєгубов.

Так, 28 червня до оздоровчого табору, що розташований на території заповідника Еленіте в Болгарії, вирушили 50 дітей з опікунами.

«Надихнувшись фундацією Олени Зеленської, яка постійно допомагає дітям, також вирішили доєднатися до доброї справи та допомогти дітям-сиротам та їхнім сім’ям. Щиро хочу подякувати соціально відповідальному бізнесу за фінансову підтримку та за можливість подарувати дітям радість», – зазначив Павло Якименко.

Також народні депутати закликали представників бізнесу долучатися до допомоги в організації оздоровлення дітей Харківщини.

«Наші діти – наше майбутнє. Ми маємо зробити все від себе можливе, щоб їх фізичний стан, їх моральний стан, їх спортивні досягнення мали місце бути. Не зважаючи на постійні обстріли, повітряні тривоги, всі ті складні умови, в яких опинилися діти», – зазначив народний депутат Олексій Красов.

Начальник ХОВА додав, що на сьогодні в Харківській області створено вже 132 дитячі будинки сімейного типу та 233 прийомні родини. Наразі розробляється Проєкт програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023-2027 роки, де заплановано низку мотиваційних заходів, аби діти Харківщини виховувалися в родинах.

Агентство Телевидения Новости