На Харківщині підліток постраждав через вибух гранати

Протягом минулої доби російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп’янського та Чугуївського районів області.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп’янського району та інші, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Інформація про постраждалих та масштабні руйнування не надходила.

Вночі близько 3:30 у селищі Панютине Лозівського району хлопчик 13 років знайшов на власному подвір’ї вибуховий пристрій (ймовірно, гранату), взяв його до рук після чого відбувся вибух. Госпіталізований з пораненнями.

У селі Чернещина Ізюмського району на території сільськогосподарського підприємства «Новий шлях» трактор МТЗ-80 підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Тракторист отримав незначні ушкодження та не потребував госпіталізації.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 162 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости