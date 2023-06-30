Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 66

Верховна Рада змінила умови відстрочки для тих, хто має родичів з інвалідністю

Верховна Рада змінила умови відстрочки для тих, хто має родичів з інвалідністю

Верховна Рада України розширила перелік громадян, які можуть бути призвані до лав Збройних Сил України під час мобілізації. Цю норму проголосували у законопроєкті №9342 про доплати та відпустки для військових.

Про це йдеться у тексті законопроєкту, пише Еспресо.

Якщо президент Володимир Зеленський підпише ухвалений закон, то до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Раніше військовозобов’язані могли отримати відстрочку від мобілізації, якщо у них є родичі з інвалідністю І або II групи. Ця ж причина могла бути й підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

Після підписання закону президентом не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 