Верховна Рада змінила умови відстрочки для тих, хто має родичів з інвалідністю

Верховна Рада України розширила перелік громадян, які можуть бути призвані до лав Збройних Сил України під час мобілізації. Цю норму проголосували у законопроєкті №9342 про доплати та відпустки для військових.

Про це йдеться у тексті законопроєкту, пише Еспресо.

Якщо президент Володимир Зеленський підпише ухвалений закон, то до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Раніше військовозобов’язані могли отримати відстрочку від мобілізації, якщо у них є родичі з інвалідністю І або II групи. Ця ж причина могла бути й підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

Після підписання закону президентом не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Агентство Телевидения Новости