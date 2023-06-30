Токар, слюсар, економіст: головні вакансії тижня в Харківській області

Станом на 29 червня 2023 року на Харківщині актуальні 1449 вакансій. Про це повідомляє ХОВА із посиланням на дані обласної служби зайнятості.

1. Токар – 30 000 грн2. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 25 000 грн3. Економіст – 21 450 грн 4. Програміст системний – 21 000 грн 5. Водій навантажувача – 20 000 грн 6. Фельдшер-лаборант – 18 600 грн7. Бухгалтер – 17 000 грн8. Електромеханік – 15 000 грн9. Службовець на складі (комірник) – 14 500 грн10. Оператор лінії у виробництві харчової продукції – 13 154 грн

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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