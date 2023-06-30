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Окупанти поступово залишають територію ЗАЕС

Окупанти поступово залишають територію ЗАЕС

Окупаційний контингент поступово зменшує присутність на території Запорізької атомної електростанції. За останніми даними, одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «росатому», які керували діями росіян.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

«Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «росатомом». Згідно отриманих вказівок вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева», – йдеться у повідомленні.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

За даними української розвідки, персоналу, що залишається на станції, дано вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».

Агентство Телевидения Новости

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