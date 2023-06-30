Харківські патрульні виявили мотоцикл, який перебував у міжнародному розшуку

29 червня на стаціонарному посту харківські патрульні зупинили водія мотоцикла BMW. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має ознаки підробки.

Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Дані про цей мотоцикл були відсутні в облікових записах. Також, перевіривши наявні бази даних, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Слідчими буде надана кваліфікація події.

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