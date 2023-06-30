Масова загибель риби під Харковом – прокуратура розпочала слідство

29 червня у ЗМІ з’явилась інформація про мор риби в річці Уди на території Пісочинської територіальної громади. На місце виїхали прокурори, слідчі поліції та представники контролюючих органів.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

На поверхні води виявлено масляні плями, які ймовірно стали причиною загибелі риби та диких качок.

Під час огляду місця події спеціалістами екологічної інспекції відібрано проби води для проведення відповідних досліджень.

Трупи качок та риби направлені в лабораторію для проведення інструментально-лабораторних досліджень причин загибелі. Після цього буде призначено відповідні судові експертизи.

Харківською окружною прокуратурою Харківської області внесено відомості до ЄРДР за фактом порушення правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України).

Агентство Телевидения Новости