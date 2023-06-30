Невиконаний ремонт доріг: прокуратура вимагає стягнути з ТОВ понад 2,6 мільйона гривень

Немишлянською окружною прокуратурою Харкова до суду подано позовну заяву в інтересах держави до ТОВ про стягнення збитків, завданих неналежним виконанням умов договорів підряду.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Встановлено, що у 2019-2020 роках на замовлення Харківської міської ради підрядником, тобто товариством з обмеженою відповідальністю, проведено капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів у Немишлянському та Індустріальному районах Харкова.

На підставі актів виконаних робіт, складених підрядником, на його рахунок було перераховано бюджетні кошти.

При цьому встановлено, що роботи виконано не у повному обсязі. Це свідчить про порушення умов договору та безпідставне перерахування коштів на рахунок підрядника.

Відповідно до висновку експертизи, сума збитків, завданих Харківській міській територіальній громаді, складає понад 2,6 млн грн.

Господарським судом Київської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости