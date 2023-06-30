У Харкові патрульні під час комендантської години зупинили нетверезого водія

Сьогодні вночі патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, який рухався вулицею в комендантську годину. Під час спілкування поліцeйські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Громадянин погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатору Drager, результат якого склав 3,05 проміле, що у понад 15 разів перевищує допустиму норму.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій не має права керування відповідним транспортним засобом.

На кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування авто у стані сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Загалом за нічну зміну патрульні виявили ознаки сп’яніння у 11 водіїв.

Агентство Телевидения Новости