Харківщина – серед лідерів за кількістю порушень мовного закону
Кількість звернень щодо порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» рік до року росте. Найбільше звернень стосуються відсутності української версії сайту, обслуговування російською мовою та порушень у сфері освіти. Київ є лідером за кількістю звернень, також в антитопі — Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина.
Такі дані опубліковані на сервісі Опендатабот.
Майже третина від усіх звернень стосується відсутності української версії сайта.
На другому місці звернення щодо обслуговування російською мовою. Якщо у 2021 частка таких звернень складала 24%, то у 2023 вже 17%.
А ось частка заяв щодо реклами з порушеннями цьогоріч, навпаки, зросла до 2021: з 11% до 14%. Також суттєво зросла частка звернень щодо порушень Закону у сфері освіти — зокрема, й освіти для дорослих. Якщо у 2021 році частка таких звернень складала лише 4%, то вже у 2023 сягла 10%.
Відсутність української версії сайта55330.6%Обслуговування російською мовою30516.9%Реклама24713.6%Освіта18510.2%Опис товарів та послуг1166.4%Державна та місцева влада945.2%Охорона здоров’я874.8%Медіа854.7%Інше1387.6%
Географія порушень мовного закону
Левова частка усіх скарг — а саме 73% — цьогоріч припадає на чотири регіони: Київ, Харківщину, Одещину та Дніпропетровщину.
Безперечно лідує Київ — 37% від загальної кількості звернень. Варто зазначити, що за неповні півроку 2023 їх зареєстровано вже на 17% більше, ніж за повний 2021 рік. Схожа ситуація й на Одещині: у 2023 вже зареєстровано на 52% більше звернень, ніж за повний 2021. У Дніпропетровській області за повний 2021 було зафіксовано 135 скарг проти 145 цьогоріч.