Прокуратура повертає державі землю поблизу Печенізького водосховища вартістю понад 20 мільйонів

Суд задовольнив позовну заяву Новобаварської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави до фізичної особи щодо визнання недійсним договору оренди та повернення земельної ділянки вартістю понад 20 мільйонів гривень поблизу Печенізького водосховища.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області

У 2018 році між ГУ Держгеокадастру та жінкою укладено договір земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району. Площа землі – 4 га, нормативна грошова оцінка – понад 20 млн гривень.

Проте угода була укладена незаконно. Встановлено, що земельна ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги Печенізького водосховища.

Враховуючи місцезнаходження спірної земельної ділянки, категорія земельної ділянки могла бути віднесена лише до земель водного фонду або рекреаційного призначення, розпорядження якою, відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України, належить до компетенції Харківської обласної державної адміністрації.

Вказані порушення стали підставою для звернення прокурора до суду.

20 червня 2023 року Машівський районний суд Полтавської області задовольнив позовну заяву прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Агентство Телевидения Новости