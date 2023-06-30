ХПІ увійшов у п’ятірку найпрестижніших українських вишів

За підсумками одного з найпрестижніших світових рейтингів університетів QS World University Rankings 2024, Національний технічний університет «ХПІ» увійшовши до топ-5 українського списку ЗВО.

Про це повідомляє пресслужба Університету.

За 11 років участі у цьому рейтингу Харківський Політех покращив свої показники вдвічі. Загалом QS World University Rankings 2024 оцінював майже три тисячі університетів зі ста чотирьох країн світу. Від України було представлено всього 11 вишів.

Цього року організатори світового рейтингу QS World University Rankings впровадили інновації, ввівши нові показники. Вони відобразили зміни в місії університетів та найважливіші пріоритети студентів. Тепер рейтинг оцінює стійкість, результати працевлаштування та міжнародне дослідницьке співробітництво, додався акцент на дослідженнях, винаходах, репутації роботодавця, досвіді навчання. Згідно нової методології, діяльність університетів тепер ранжується за дев’ятьма індикаторами замість шести, які були раніше.

До топ-5 українських вишів світового рейтингу університетів QS World University Rankings 2024, крім Національного технічного університету «ХПІ», увійшли: КНУ ім. Т.Шевченка, ХНУ ім. В.Н.Каразіна, НТУУ «КПІ ім. Сікорського», НУ «Львівська Політехніка».

Лідером рейтингу став Массачусетський технологічний інститут (США).

Агентство Телевидения Новости