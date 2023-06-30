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Харків’яни більше за інших пишаються своїм містом

Харків’яни більше за інших пишаються своїм містом

На запитання про те, чи відчувають вони гордість за те, що є мешканцями свого міста, позитивно відповіли 96% респондентів-харків’ян.Такі дані наводяться у 8-му поглибленому дослідженні у сфері місцевого самоврядування в Україні.

Другий рядок у рейтингу посів Київ, де «так» відповіли 93% респондентів.

Також за результатами опитування 95% харків’ян повідомили, що не планують переїжджати з міста після війни.

Зазначимо, що опитування провела соціологічна група «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 обласному центрі, непідконтрольному рф. У ньому взяли участь 16,8 тис. постійних жителів міст віком від 18 років і старше. У кожному місті незалежно від чисельності населення було опитано по 800 респондентів.

Агентство Телевидения Новости

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