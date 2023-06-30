Харківщина здобула 7 медалей чемпіонату Європи з пляжної боротьби
Змагання відбулися 29 червня у французькому Сан-Лоран-Де-Вюар.
Борці Харківської області здобули 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову медаль.
Чемпіонами Європи стали:
– Артем Мартюшев (кадети, вагова категорія до 60кг);
– Юрій Пигульский (кадети, вагова категорія до 70кг);
– Дмитро Гаміловський (юніори, вагова категорія понад 90кг);
Срібні медалі вибороли:
– Дмитро Постовий (кадети, вагова категорія до 80кг);
– Софія Бординських (юніори, вагова категорія до 60кг);
– Нікіта Каневський (юніори, вагова категорія до 80кг);
Бронзовим призером став Марат Курбанов (кадети, вагова категорія до 80кг).
За підсумками чемпіонату Європи збірна України посіла перше загальнокомандне місце.