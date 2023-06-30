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Харківщина здобула 7 медалей чемпіонату Європи з пляжної боротьби

Харківщина здобула 7 медалей чемпіонату Європи з пляжної боротьби

Змагання відбулися 29 червня у французькому Сан-Лоран-Де-Вюар.

Борці Харківської області здобули 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову медаль.

Чемпіонами Європи стали:

– Артем Мартюшев (кадети, вагова категорія до 60кг);

– Юрій Пигульский (кадети, вагова категорія до 70кг);

– Дмитро Гаміловський (юніори, вагова категорія понад 90кг);

Срібні медалі вибороли:

– Дмитро Постовий (кадети, вагова категорія до 80кг);

– Софія Бординських (юніори, вагова категорія до 60кг);

– Нікіта Каневський (юніори, вагова категорія до 80кг);

Бронзовим призером став Марат Курбанов (кадети, вагова категорія до 80кг).

За підсумками чемпіонату Європи збірна України посіла перше загальнокомандне місце.

Агентство Телевидения Новости

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