До 12 років ув’язнення: нардепа з фракції Порошенка викрито у шахрайстві

Прокурори проситимуть суд арештувати викритого на шахрайстві народного депутата Сергія Алєксєєва з фракції “Євросолідарність” екс-президента Петра Порошенка з альтернативою застави у 10 млн грн, повідомляють УНІАН

Як розповів на брифінгу заступник генерального прокурора Антон Войтенко, спецоперацію правоохоронці розпочали у квітні на підставі заяви потерпілого іноземця. За його словами, документувати злочин було складно, адже Алєксєєв обізнаний у тому, як це робиться.

Войтенко уточнив, що парламентарю загрожує від 5 до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Водночас заступник голови Служби безпеки України Сергій Наумюк повідомив, що вперше свої “послуги” нардеп запропонував іноземцеві 1 червня, а першу частину коштів – 20 тис. доларів – отримав 17 червня.

Наумюк розповів, що 26 червня Алєксєєв сказав німцю про необхідність передачі додаткових коштів для “розв’язання питання” у суді першої інстанції. “Тож учора ввечері… викрили його “на гарячому” під час отримання другого траншу у 30 тис. доларів”, – сказав він.

За даними СБУ, Алєксєєв отримував кошти у своєму будинку під Києвом.

Крім того, в.о. заступника директора Держбюро розслідувань Олександр Удовиченко підкреслив, що усі зібрані наразі докази є достатньо вагомими й дозволяють звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.

Заступник генпрокурора Войтенко уточнив, що відповідне клопотання вже скероване до Личаківського райсуду Львівської області.“На сьогодні розслідування не завершується. Це лише початковий етап викриття особи”, – додав Удовиченко.

Агентство Телевидения Новости