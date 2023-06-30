Через обстріли окупантів та непогоду енергосистема України може отримати збій

БАЛАНС В ЕНЕРГОСИСТЕМІ. Наразі виробництва електроенергії достатньо для потреб споживачів. Але триває ремонтна кампанія на теплових електростанціях і деяких атомних енергоблоках. Це зменшує обсяг доступних потужностей в енергосистемі, необхідних для стабільного забезпечення потреб споживачів, особливо у вечірні години максимального споживання.

МЕРЕЖІ ОБЛЕНЕРГО. Через негоду є відключення у Кіровоградській та Донецькій областях. Триває відновлення живлення. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження у прикордонних та прифронтових Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Відновлення живлення бригадами обленерго відбувається за умови безпекової ситуації.Внаслідок підтоплення залишаються відключеними понад 13 тис. споживачів у Херсоні. Відновили електропостачання близько 200 споживачам.Через технологічні збої у мережах в одному з районів Києва було короткочасне відключення споживачів.На Харківщині під час ремонту лінії бригада обленерго потрапила під обстріл. Працівники не постраждали.

РЕМОНТИ. Активні відновлювальні роботи тривають на всіх пошкоджених масованими атаками ворога енергоооб’єктах. Також тривають планові ремонти обладнання.Внаслідок пошкоджень, завданих масованими російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, обладнання можуть мати приховані пошкодження, які згодом можуть переростати в серйозні пошкодження і вимагатимуть додаткового часу для відновлювальних робіт. Тому існує ризик тимчасових відмов у роботі обладнання.

КОМЕРЦІЙНИЙ ОБМІН ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ З ЄС. Імпорт та експорт відсутній.

ВАЖЛИВО: Зі зростанням температури повітря підвищується використання кондиціонерів та інші охолоджувальних пристроїв. Через це зростає навантаження на пошкоджену російськими ударами енергосистему. Щоб допомогти енергетиками швидше відновлювати енергетичну інфраструктуру та полегшити балансування енергосистеми необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 19:00 до 22:00. Переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно. Чому саме ці години важливі для роботи енергосистеми читайте у першому коментарі.

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