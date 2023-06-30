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Німеччина передала Україні нову технічну допомогу

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. До неї увійшла, зокрема, радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D, повідомляє УНІАН

Про це йдеться в оновленій інформації щодо допомоги Україні на сайті уряду Німеччині. 

До нової партії допомоги увійшли:

радіолокаційна станція повітряного спостереження TRML-4D,три мостоукладальні машини Biber,мобільна система розмінування,дві машини прикордонної охорони,16 ваговозів Zetros.

Агентство Телевидения Новости

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