Ворог завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів за минулу добу

Розпочалась чотириста дев’яносто третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни, повідомляє Генштаб ЗСУ

Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування “Іскандер-К” по школі в Сергіївці на Донеччині – 2 цивільні людини загинули і 6 поранено, школа повністю зруйнована. Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Антонівці на Херсонщині отримала поранення родина з дитиною. Загалом, пошкоджено близько 30 цивільних житлових будинків.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Красні Лози, Грем’яч, Богданове Чернігівської області; Волфине, Костянтинівка, Басівка Сумської області та Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині.На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області.

Агентство Телевидения Новости