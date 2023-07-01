Дані втрат окупантів оновлено: росіяни зазнали втрати на 228870 осіб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.07.23 were approximately:особового складу / personnel ‒ близько/ about 228870 (+530) осіб ліквідовано / persons were liquidated, танків / tanks ‒ 4042 (+1) од, бойових броньованих машин / APV ‒ 7868 (+5) од, артилерійських систем / artillery systems – 4162 (+35) од, РСЗВ / MLRS – 632 (+2) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 389 (+0) од,літаків / aircraft – 315 (+0) од, гелікоптерів / helicopters – 308 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3545 (+26),крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1261 (+0),кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6794 (+9) од,спеціальна техніка / special equipment ‒ 580 (+11).

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