Через обстріли Куп’янського району поранено чоловіка

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів, повідомляють в ХОВА

Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Гатище, Огірцеве, Дворічанське, Синьківка та інші населені пункти.

У Синьківці Куп’янського району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу зазнав поранення та був госпіталізований 57-річний цивільний чоловік.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 6,7 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости