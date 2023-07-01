Харківські спортсмени перемогли на 3 етапі світової серії з пляжної боротьби

Змагання пройшли 30 червня у Франції, повідомляють в ХОВА

Нагороди були здобуті в змаганнях серед жінок у ваговій категорії до 70 кг. Харків’янка Оксана Кухта виборола золоту медаль, а Олена Нікітінська – срібну.

У змаганнях серед чоловіків два харківських борці Демід Караченко (вагова до 90 кг) та Дмитро Гаміловський (вагова понад 90 кг) посіли четверті місця.

За результатами змагань збірна України стала першою в загальнокомандному заліку.

Нагадаємо, що раніше у французькому Сен-Лоран-дю-Вар відбувся чемпіонат Європи з пляжної боротьби серед кадетів та юніорів, на якому збірна України також посіла перше командне місце. Там юні харківські борці здобули три золоті, три срібні та одну бронзову медалі.

Агентство Телевидения Новости