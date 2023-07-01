Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:54
Просмотров: 95

Харківські спортсмени перемогли на 3 етапі світової серії з пляжної боротьби

Харківські спортсмени перемогли на 3 етапі світової серії з пляжної боротьби

Змагання пройшли 30 червня у Франції, повідомляють в ХОВА

Нагороди були здобуті в змаганнях серед жінок у ваговій категорії до 70 кг. Харків’янка Оксана Кухта виборола золоту медаль, а Олена Нікітінська – срібну. 

У змаганнях серед чоловіків два харківських борці Демід Караченко (вагова до 90 кг) та Дмитро Гаміловський (вагова понад 90 кг) посіли четверті місця.

За результатами змагань збірна України стала першою в загальнокомандному заліку.

Нагадаємо, що раніше у французькому Сен-Лоран-дю-Вар відбувся чемпіонат Європи з пляжної боротьби серед кадетів та юніорів, на якому збірна України також посіла перше командне місце. Там юні харківські борці здобули три золоті, три срібні та одну бронзову медалі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 