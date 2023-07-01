Харківські спортсмени перемогли на 3 етапі світової серії з пляжної боротьби
Змагання пройшли 30 червня у Франції, повідомляють в ХОВА
Нагороди були здобуті в змаганнях серед жінок у ваговій категорії до 70 кг. Харків’янка Оксана Кухта виборола золоту медаль, а Олена Нікітінська – срібну.
У змаганнях серед чоловіків два харківських борці Демід Караченко (вагова до 90 кг) та Дмитро Гаміловський (вагова понад 90 кг) посіли четверті місця.
За результатами змагань збірна України стала першою в загальнокомандному заліку.
Нагадаємо, що раніше у французькому Сен-Лоран-дю-Вар відбувся чемпіонат Європи з пляжної боротьби серед кадетів та юніорів, на якому збірна України також посіла перше командне місце. Там юні харківські борці здобули три золоті, три срібні та одну бронзову медалі.