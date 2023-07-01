На Харківщині жінка намагалася відкупити сина у поліції за 10 тисяч гривень

Жінка, яка намагалась «відкупити» сина, сама стала підозрюваною

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці за фактом пропозиції службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використання наданої їй влади та службового становища (ч. 3 ст. 369 КК України).

Слідством встановлено, що 58-річна мешканка м. Балаклія запропонувала 10 тисяч гривень слідчій поліції за непритягнення до кримінальної відповідальності її сина за крадіжку човникового двигуна.

Поліцейська від грошей відмовилась та попередила жінку, що за спробу підкупу службової особи законодавством передбачена кримінальна відповідальність.

Однак «турботлива мати» не сприйняла слова поліцейської серйозно і через кілька днів знову запропонувала гроші поліціянтці.

Агентство Телевидения Новости