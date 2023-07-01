На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію сімей із дітьми

Із п’яти сіл Вовчанської громади можуть провести примусову евакуацію дітей, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону, повідомляють Status QUO

Російська артилерія постійно обстрілює населені пункти Вовчанської громади. Обласна влада отримала звернення від Вовчанської міської військової адміністрації про примусову евакуацію дітей із п’яти населених пунктів. Це звернення розглядають і, найімовірніше, ухвалять, повідомив губернатор.

Місця для розміщення сімей із дітьми є в Харкові та інших районах області, безпечніших порівняно з прикордонними. У Харкові зарезервовано 3,5 тисячі місць у гуртожитках вищих навчальних закладів.

На початку червня губернатор повідомляв про необхідність примусової евакуації жителів Куп’янського району. Цей район є зоною військових дій. Населені пункти постійно піддаються артилерійським обстрілам і авіаударам.

Агентство Телевидения Новости