Росіяни обстріляли Балаклію: є поранені

Близько 14.30 год окупанти завдали ударів по місту Балаклія, що в Ізюмському районі. Попередньо, росіяни застосували реактивні системи залпового вогню «Торнадо», повідомляють в ХОВА

За даними медиків екстреної медичної допомоги, одна людина отримала осколкові поранення.

Зафіксували влучання у приватному секторі, де виключно цивільна інфраструктура. Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби.

За уточненими даними медичних працівників екстреної допомоги, постраждала жінка 67 років, госпіталізована з пораненнями.

Ще троє мешканців Балаклії отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу:хлопець 14 років, чоловіки 77 та 49 років.

Агентство Телевидения Новости