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Причетність до ДРГ та пропаганда: харківська поліція перевірила 60 підозрюваних за добу

Причетність до ДРГ та пропаганда: харківська поліція перевірила 60 підозрюваних за добу

Оператори спецлінії поліції 102 Харківської області отримали упродовж доби 1017 звернень від громадян. На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1600 транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8217 воєнних злочинів, з яких найбільше 7535 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 615 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.            

Про будь-які злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости

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