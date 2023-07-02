В Ізюмському районі на міні підірвався трактор

1 липня у селі Богодарове Барвінківської громади Ізюмського району стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Попередньо, внаслідок наїзду передніми колесами трактору на міну стався вибух. Тракторист ушкоджень не отримав та госпіталізації не потребував.

Протягом доби піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 вибухонебезпечних предметів.

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