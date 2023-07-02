Автовласникам дозволили обирати номерні знаки при оформленні авто — МВС

При реєстрації або перереєстрації транспортного засобу автовласник зможе обирати номерний знак. Вартість послуги — 300 гривень.Про це повідомляє МВС України.Кабмін ухвалив проєкт постанови «Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків».Цей документ спрямований на приведення актів Уряду у відповідність зі змінами до Закону України «Про дорожній рух» та впровадженням пов’язаних із цими змінами нових послуг.Так, при державній реєстрації авто (за бажанням особи) надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрову комбінацію) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб’єктів господарювання.Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн/доба).Окрім того, встановлюється вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу (у розмірі 300 грн, окрім платних номерних знаків).

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